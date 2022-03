Cristiano Ronaldo e quel gesto applaudito dai rivali dell’Atletico

Non è andato a segno nell'1-1 di Champions al Wanda Metropolitano tra Atletico e United, ma Cristiano Ronaldo ha comunque fatto discutere la tifoseria rivale. E stavolta in positivo. Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini che ritraggono il campione portoghese lasciare il terreno di gioco in un dettaglio che è passato tutt’altro che inosservato. Dopo il fischio finale, CR7 si è diretto verso gli spogliatoi e lungo il ‘cammino’ ha incrociato lo stemma dei colchoneros: incurante dei cori non proprio carini dei suoi acerrimi nemici - per lui che ha passato una vita al Real - ha evitato di calpestarlo, schivandolo in un gesto di enorme rispetto e prendendosi gli applausi di tutto il popolo dell’Atletico.