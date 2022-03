Inter, Inzaghi: "Liverpool? Ho le mie carte". E risponde a Pioli

MILANO - "Nella partita di andata ci ha penalizzato il risultato, abbiamo fatto una bella gara. Sappiamo che la partita è difficile contro una delle squadre più forte d’Europa, ma ce la giocheremo con fiducia e con tante motivazioni ". Così Inzaghi inizia ad analizzare in conferenza stampa la partita di ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool . Si riparte dal 2-0 per i Reds: "Per noi sarebbe importante trovare un gol nel primo tempo, sarebbe essenziale . Abbiamo avuto tre giorni per prepararla, i ragazzi sono concentrati, sapremo chi e cosa affronteremo, insieme a City e Bayern il Liverpool è la più forte. Il pubblico e lo stadio saranno caldi, sarà bello vivere un match così" ha spiegato il tecnico nerazzurro.

Pioli sui recuperi ha detto che tutti dovrebbero avere lo stesso numero di partite, Inzaghi ha risposto: "Mi sarebbe piaciuto giocare il 6 gennaio col Bologna, c’è un ricorso in atto e noi come Pioli stiamo aspettando di sapere quando possiamo giocare. In questo periodo c’è stato un grande dispendio di energia fisica e mentale, ma partite del genere ti danno carica. Dovrò fare delle scelte sia prima della gara sia a partita in corso. Perisic? Stanno tutti bene e sono tutti a disposizione , tranne Barella squalificato e Kolarov fuori lista, partiremo in 23. Zhang ? È sempre presente, la sua vicinanza ci fa piacere così come tutta la dirigenza, tutti sono sempre qui per aiutare la squadra e questo è importante per me e per la squadra", ha detto Inzaghi.

"Erano tanti anni che mancavano gli ottavi di finale all’Inter, il girone è stato fatto bene e poi nel sorteggio non ci è andata benissimo. La crescita passa per step, l’andata è stata fatta bene e domani faremo altrettanto, giocandoci le nostre carte . Da queste partite, che sono uniche per allenatori e giocatori, cresceremo tutti . Il 5-0 alla Salernitana ci fa piacere, non era semplice e l’abbiamo fatta diventare semplice, sbloccandola e dominandola. Ci voleva soprattutto a livello di testa, e ora siamo pronti per il Liverpool", ha proseguito Inzaghi.

Bastoni: "Tridente del Liverpool? Ho già affrontato Ronaldo-Benzema-Vinicius"

"Cambierei il risultato dell’andata, non rispecchiava il campo perché abbiamo messo in difficoltà il Liverpool. Ad Anfield non è facile ma c’è fiducia e proveremo a metterli in difficoltà" ha dichiarato Bastoni, anche lui in conferenza stampa insieme a Inzaghi. Il loro tridente? Ho affrontato già Ronaldo, Benzema e Vinicius, che sono top a livello europeo. Anche Salah, Mané e Jota sono fortissimi, ci servirà spirito di gruppo. Il loro attacco l’abbiamo studiato, ma il Liverpool è forte in tutti i settori, servirà una prestazione di squadra" ha sottolineato il difensore.

Bastoni: "Nessuna crisi e niente mele marce"

"Essere diventato papà è un’emozione diversa dal campo, avere una famiglia che ti dà serenità però ti aiuta a giocare meglio a calcio. Giocare ad Anfield sarà bellissimo, con la finale a Wembley questa estate ho capito cosa sono gli stadi inglesi, farà crescere me e i miei compagni una partita così. Il 5-0 alla Salernitana non ha chiuso una crisi perché non c’era nessuna crisi, non ci sono mele marce, c’è sempre stata fiducia e il 5-0 è la testimonianza. Come detto prima, dovremo stare attenti all’attacco del Liverpool, se non abbiamo voglia di sfidarli significa che dobbiamo cambiare mestiere. Non vedo l’ora di giocare. Gosens? Avevo un bel rapporto con lui a Bergamo, ci siamo sentiti sempre in questi anni. Viene da un infortunio lungo, gli serve tempo per tornare al top ma sa che è un grande club, è contento e speriamo di averlo al top il più presto possibile", ha concluso.