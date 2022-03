Diretta Liverpool-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Gettare il cuore oltre l'ostacolo e tentare un vero e proprio miracolo sportivo. È questo il diktat in casa Inter per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in programma alle ore 21 ad Anfield Road. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a ribaltare il 2-0 dell'andata, quando Firmino e Salah regalarono il successo a Klopp nonostante la bella prestazione dei padroni di casa. Per credere in quella che sembra una missione impossibile, l'Inter dovrà cercare di emulare la formazione di Helenio Herrera che nella semifinale della stagione 1964-65 ribaltarono il 3-1 in Inghilterra con uno splendido 3-0 a San Siro firmato Corso, Peirò e Facchetti. Le squadre italiane che sono riuscite a violare il tempio di Anfield in passato sono Genoa, Roma, Fiorentina, Udinese e Atalanta. Nella storia della Champions, in 41 casi, l'unica formazione che è riuscita in trasferta a ribaltare un 2-0 subìto in casa è stato il Manchester United, capace nel 2019 di eliminare il Psg con un rigore al 94' (1-3). Handanovic e compagni per conquistare i quarti dovranno battere il Liverpool con tre gol di scarto, con due si andrebbe ai tempi supplementari dato che le reti in trasferta, da questa stagione, non valgono più doppio.