Diretta Bayern-Salisburgo ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Non sarà così facile per il Bayern Monaco chiudere i conti contro il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Nagelsmann partono dall'1-1 dell'andata in Austria, ma i gol in trasferta non valgono più doppio come in passato e la formazione di Jaissle ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i bavaresi. Tre settimane fa un gol di Adamu mise paura alla corazzata tedesca, capace di pareggiare soltanto al 90' grazie a Coman. Le due formazioni, che stanno dominando i rispettivi campionati, si erano già affrontate nel novembre 2020 in Champions con una doppia vittoria del Bayern (3-1 a Monaco di Baviera e 6-2 a Salisburgo). Matthias Jaissle, giovane allenatore della squadra della Red Bull, sogna l'impresa: lui, tecnico tedesco, potrebbe eliminare il Bayern e trovarsi a soli 33 anni nei quarti di finale dell'Europa che conta.