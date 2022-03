Modric: "Guerra terribile, io l'ho vissuta: tutto questo mi rende triste"

MADRID (Spagna) - Presente in conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di ritorno di Champions League contro il Psg, al fianco del tecnico Carlo Ancelotti, il centrocampista croato Luka Modric ha parlato anche dell'invasione russa in Ucraina: "E' una questione molto complicata per tutti. La guerra è inutile e spero finisca prima possibile. Spero, inoltre, che si raggiunga un accordo fra i leader di Russia e Ucraina. Io ho vissuto la guerra e non mi piace vedere queste immagini in tv, è un peccato per tutti. Mi rende molto triste, è terribile. Sta succedendo vicino a noi ed è terribile, spero finisca prima possibile. Gli innocenti muoiono", ha detto il Pallone d'Oro del 2018.