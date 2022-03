Ancelotti aspetta il Psg: "Il mio Real è pronto. Mbappé? Spero giochi"

MADRID (SPAGNA) - "Il miglior Real Madrid può competere con il miglior Paris Saint-Germain ". Ne è convinto Carlo Ancelotti , allenatore dei 'blancos' chiamati a ribaltare al ' Bernabeu ' lo 0-1 del primo round e staccare così il pass per i quarti di finale della Champions League . "A Parigi non abbiamo giocato bene, domani abbiamo fiducia di disputare una grande partita. Abbiamo avuto modo di svolgere un certo lavoro atletico , puntando sull'aspetto fisico - spiega il tecnico italiano nella conferenza stampa alla vigilia del big-match -. Abbiamo visto il miglior Psg all'andata, stavolta vedremo il miglior Real Madrid . Penso che il contributo dei tifosi sarà molto importante, dobbiamo giocare la partita che loro vogliono da noi. Abbiamo un risultato abbordabile da recuperare, serve una partita intelligente , da vincere anche con un gol di scarto, non serve la grande rimonta , non serve una gara folle".

"Mbappé? Spero giochi"

Il discorso si sposta poi sui singoli: "Benzema? Sta bene, è tornato a essere quello che era prima di infortunarsi", assicura Ancelotti spiegando invece che Kroos "non è al 100% e chi non lo è non può giocare questo tipo di partite. Se penso che Kroos domani sarà al 100% gioca, se penso che sarà al 95% resta fuori". Chi non ci sarà di sicuro sarà lo squalificato Casemiro a centrocampo, mentre sull'altro fronte è in dubbio l'acciaccato Mbappé che ha deciso del match di andata e al 'Bernabeu' potrebbe avere un assaggio di quello che probabilmente sarà il suo stadio nella prossima stagione: "Noi abbiamo preparato la partita pensando che giochi, che lo faccia o no poi non cambia nulla. Verrà applaudito dal nostro pubblico? Ma il Bernabeu lo ha sempre fatto con i grandi campioni anche avversari".