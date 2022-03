Ederson: "Dura vedere Zinchenko soffrire così, spero si risolva tutto"

MANCHESTER (Inghilterra) - "Sono tempi difficili per Zinchenko. E' il suo Paese. Vivere questi momenti di angoscia è già difficile per noi quindi immaginate per lui che viene da lì e con la sua famiglia lì presente. È molto complicato vedere soffrire il tuo compagno di squadra, vedere soffrire questi civili nel loro Paese. E' un argomento molto delicato. Gli diamo tutta la forza possibile e cerchiamo di rendere questi giorni un po' meno tristi. Ma sappiamo che è molto difficile portargli gioia in questi momenti". Così si è espresso il portiere del Manchester City, Ederson, nella conferenza stampa di vigilia degli ottavi di ritorno di Champions League contro lo Sporting, sul tema della guerra in Ucraina e delle condizioni mentali del suo compagno di squadra, l'ucraino Oleksandr Zinchenko. "Spero che tutto si risolva e che tutto torni alla normalità nel Paese. Sarà molto difficile per i danni che sta subendo il Paese e soprattutto per le persone innocenti che stanno morendo a causa di una guerra che non hanno chiesto", ha aggiunto l'estremo difensore dei 'Citizens'.