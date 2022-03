Inter, la carica di Marotta: "Squadra e società unite per creare entusiasmo"

"La vicinanza del presidente Steven Zhang è un fatto importante, c'è una squadra in campo e una fuori e dobbiamo creare un tutt'uno per dare entusiasmo". Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio di Liverpool-Inter , gara valida per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. Il dirigente nerazzurro esalta il rapporto tra la squadra e la società : "La presenza del presidente è la testimonianza più eclettica di questo concetto. Insieme possiamo creare entusiasmo e andare lontano".

Marotta: "Il calcio è fatto di cinismo"

Marotta ha poi parlato della sfida contro gli inglesi. "La partita d'andata è stata strana, non avremmo meritato di perdere e c'è rammarico per com'è andata a San Siro - ha proseguito l'ad nerazzurro -. Stasera è un test importante nella crescita di tanti giocatori che assaporano per la prima volta un'esperienza del genere. Ci sono situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato, serva per il futuro, perché il calcio è fatto di cinismo e al di là del bel gioco bisogna anche realizzare. Nulla comunque da rimproverare ai ragazzi. Stasera abbiamo l'obbligo di crederci, nonostante il pronostico avverso".