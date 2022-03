Il Bayern travolge il Salisburgo e vola ai quarti: tripletta per Lewandowski!

Bayern Monaco-Salisburgo 7-1, tabellino e statistiche

Lewandowski scatenato, poker del Bayern

All'Allianz Arena va in scena la sfida tra Bayern Monaco e Salisburgo per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dall'1-1 dell'andata, con gli austriaci che hanno sorpreso la squadra di Nagelsmann capace di trovare il gol del pareggio solo al 90' con Coman. Modulo ultra offensivo per i bavaresi con Coman, Sané, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski. Il Salisburgo invece risponde con la coppia composta da Adamu (autore del gol del vantaggio all'andata) e Adeyemi. Partita che si infiamma già dopo pochi secondi: scambio veloce tra Sané e Muller, palla al centro per Lewandowski che ci prova dal limite dell'area ma viene bloccato da Kohn. All'11' Lewandowski pericoloso in area con Wober che commette fallo per fermarlo: l'arbitro fischia calcio di rigore e lo stesso attaccante polacco lo batte senza sbagliare. Lewandowski scatenato in questi minuti e capace di mandare in tilt la difesa del Salisburgo. Al 20' stesso copione, con Lewandowski che supera ancora Wober costretto di nuovo al fallo per fermarlo. Inizialmente sembra un calcio di punizione dal limite ma dopo un controllo al Var l'arbitro assegna un altro calcio di rigore. Dal dischetto si presenta ancora Lewandowski che fa 2-0. Al 23' Muller serve ancora l'attaccante polacco che sfrutta l'uscita sbagliata di Kohn e trova il tap-in a porta vuota. È tripletta in soli 23 minuti per Lewandowski, che arriva così a quota 12 gol in 8 partite di Champions in questa stagione. Al 32' ennesimo errore della difesa del Salisburgo, stavolta di Camara, che lascia il pallone a Coman per il cross su Gnabry che trova il 4-0. Primo tempo a senso unico, con il totale dominio del Bayern Monaco mentre il Salisburgo è completamente crollato.