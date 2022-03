Liverpool-Inter 0-1: Lautaro non basta, Inzaghi saluta la Champions

Liverpool-Inter, le scelte di Klopp e Inzaghi

Forte del 2-0 ottenuto nel match d'andata al Giuseppe Meazza di Milano, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp - nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ospita l'Inter ad Anfield Road affidandosi al 4-3-3 con l'ex Roma Alisson tra i pali, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson in difesa, Jones, Fabinho e Thiago Alcantara, recuperato in extremis, a centrocampo e l'altra vecchia conoscenza giallorossa - oltre che della Fiorentina - 'Momo' Salah nel tridente offensivo completato da Diogo Jota e Mané. La risposta di Simone Inzaghi è il classico 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione di Handanovic, Dumfries e Perisic a tutta fascia, Brozovic in cabina di regia, Vidal e Calhanoglu mezz'ali e la coppia sudamericana Sanchez-Lautaro Martinez in attacco. Fuori Dzeko e Barella.

Matip centra la traversa: Liverpool-Inter 0-0 al 45'

'Imagine' di John Lennon veicola il messaggio di pace, calorosamente accolto da tutto lo stadio, mentre i fischi dell'Anfield accompagnano le prime trame nerazzurre dopo il fischio d'inizio dell'arbitro spagnolo Lahoz. L'Inter prova a imporre il proprio ritmo e il duello più acceso in avvio è quello tra Perisic ed Alexander-Arnold, ma un'accelerazione improvvisa di Salah costringe Brozovic ad una provvidenziale chiusura nel cuore della propria area (3'). Il vento soffia forte, ma non impedisce a Sanchez di mettere un'insidiosa palla in mezzo allontanata per due volte da Matip (4'), imitato poi da Perisic, con l'azione che si conclude con un debole tentativo di Dumfries facile preda di Alisson (6'). I ragazzi di Inzaghi giocano senza timori reverenziali e tra le linee dimostrano di poter mettere alle corde gli avversari, ma Calhanoglu fallisce un filtrante sulla trequarti facendo disperare Sanchez. I Reds replicano con rapidi scambi di prima, ma in poco più di un quarto d'ora un corner su cui svetta Van Dijk (e blocca senza problemi Handanovic) è l'occasione più "pericolosa" creata (16'). Al minuto 21, invece, Alexander-Arnold è protagonista di una grande copertura su Lautaro lanciato a rete dopo il pregevole velo di Sanchez. Proprio El Niño Maravilla sembra il più ispirato, a tutto campo, e si prende gli applausi di Inzaghi quando strappa il pallone a Fabinho ed interrompe un'azione in stile rugbystico del Liverpool, minaccioso al limite. Al 25' Klopp richiama l'attenzione del direttore di gara e il match viene interrotto per quasi 4': gli steward si recano nella parte alta della curva Kop, seguiti dai medici del club inglese, per soccorrere uno spettatore colpito da un malore. Dopo il mini time out, i padroni di casa sembrano aver improvvisamente cambiato marcia e sugli sviluppi di due calci d'angolo consecutivi, Matip centra in pieno la traversa (30'), quindi Skriniar salva tutto sulla zuccata di Van Dijk (31'). Le marcature preventive non piacciono ad Inzaghi, che manda a scaldarsi Darmian, possibile mossa durante l'intervallo, mentre Lautaro scalda i guantoni di Alisson 3' più tardi con una timida conclusione centrale. Diogo Jota è il primo a finire nella lista dei cattivi dell'arbitro, seguito a stretto giro di posta - dopo la velenosa punizione di Calhanoglu che per poco non beffa l'estremo difensore brasiliano ex Roma (41') - da Sanchez e Vidal. Al settimo di recupero, poi, sempre su calcio da fermo, è Alexander-Arnold a cercare invano fortuna: il pallone termina a lato di pochissimo, ma Handanovic sembrava sulla traiettoria.

Gol di Lautaro, espulso Sanchez: 1-0 Inter, Liverpool ai quarti

Inzaghi sorprende tutti e in campo per i secondi 45 minuti c'è D'Ambrosio, e non Darmian: a fargli spazio è De Vrij. Robertson è autore di un brutto fallo che gli costa inevitabilmente giallo, mentre Alexander-Arnold sciupa una buona chance calciando centrale contro Handanovic (48'). Quattro giri di lancetta più tardi, invece, Thiago Alcantara prolunga d'esterno per Diogo Jota, il portiere sloveno esce di pugno in tuffo e Salah, a porta sguarnita, colpisce clamorosamente il palo. Improvviso capovolgimento di fronte e Lautaro Martinez perde un tempo di gioco prima di allargare a destra per Dumfries e l'occasione potenzialmente pericolosissima sfuma. Al 59' il match s'infiamma: prima El Toro si divora una chance monumentale, ignorando ancora una volta l'esterno olandese e tirando (male) alla destra di Alisson, poi, subito dopo un pallone mandato in curva da D'Ambrosio, s'inventa l'1-0 con un imparabile gioiello che si spegne sotto l'incrocio dei pali (62'), mandando in visibilio i 2.500 tifosi nerazzurri volati nel Regno Unito. Neanche il tempo di organizzare l'assalto alla porta dei Reds, però, che Sanchez rimedia un'ingenua seconda ammonizione (con lui espulso anche il vice-Inzaghi Farris per proteste) che costringerà i nerazzurri a 27' più recupero in inferiorità numerica. Durante il break, Klopp richiama accanto a sé Thiago Alcantara e Jones e getta nella mischia Henderson e Keita, mentre Inzaghi - dopo il giallo vistosi sventolare da Mané - risponde con un triplo cambio (Gagliardini, Darmian e Correa per Brozovic, infortunato, Dumfries e Lautaro). Serata no per Salah, fermato nuovamente dal palo al 76' (stavolta col piede destro). Scintille Perisic-Henderson alle porte dell'80', alterco rapidamente sedato da Lahoz. Da una parte Vecino rileva Calhanoglu, dall'altra Luis Diaz fa tirare il fiato ad uno spento Diogo Jota, mentre anche Bastoni - anche lui sanzionato dal fischietto spagnolo - regala una punizione su cui prova a pungere Mané (86'). Al 92', col pallone a un metro dalla porta, clamoroso salvataggio di Vidal sul neoentrato Diaz a botta sicura. Nel finale ammonito anche Gagliardini: vittoria beffarda per l'Inter, ai quarti di Champions va il Liverpool.