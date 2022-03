Diretta Real Madrid-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Sale l'attesa per il big match in programma alle ore 21 al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Psg (diretta esclusiva su Amazon Prime Video). Per strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, i Blancos di Carlo Ancelotti saranno chiamati a vincere e ribaltare l'1-0 dell'andata al Parco dei Principi, quando Mbappé nel finale buttò giù il muro degli spagnoli regalando il successo alla formazione di Pochettino (Courtois parò anche un calcio di rigore a Lionel Messi). Il Real potrà contare sulla spinta di circa 60mila tifosi, il massimo consentito dopo il restyling dell'impianto. Il tecnico italiano alla vigilia ha caricato i suoi, mentre il collega ha tirato un sospiro di sollievo per la presenza di Mbappé, ko in settimana per un intervento durante un allenamento. Il Real Madrid ha perso solo una delle precedenti cinque gare interne contro il Paris Saint-Germain nelle competizioni europee (0-1 in Coppa delle Coppe nel 1993/94), mentre ha ottenuto il successo nelle altre quattro. I Blancos sono imbattuti nei tre incontri disputati in casa contro la formazione parigina nella Uefa Champions League (2V, 1N).