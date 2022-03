Diretta Manchester City-Sporting ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il roboante 5-0 con il quale il Manchester City si è liberato dello Sporting Lisbona nella sfida di tre settimane fa al José Alvalade, Pep Guardiola può permettersi di preparare la gara di ritorno all'Etihad Stadium con la stessa tranquillità di chi si appresta a partire per la domenicale gita fuori porta. Questa però non deve trasformarsi in un calo di concentrazione, come ha sottolineato il catalano in conferenza stampa alla vigilia: "Se non saremo pienamente concentrati ci metteremo nei guai".