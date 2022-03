Champions, Benzema trascina Ancelotti ai quarti: Psg eliminato!

Real Madrid-Psg 3-1: flop Pochettino, Benzema scatenato

Real Madrid e Psg si sfidano per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l'1-0 al Parco dei Principi. È una sfida tra tridenti incredibili con Ancelotti che si affida a Asensio, Benzema e Vinicius mentre Pochettino scende in campo con Neymar, Messi e Mbappé che è riuscito a recuperare in tempo dall'infortunio in allenamento e parte titolare. Al Bernabeu partita infuocata già nei primi minuti con i Blancos subito avanti e pericolosi al 12' con il tiro da fuori di Carvajal che non esce di molto. Reazione immediata del Psg che si affida alla ripartenza di Mbappé il cui diagonale però viene bloccato da Courtois. Si scatena il tridente dei parigini, con Neymar e Messi che al 22' scambiano in area senza però riuscire a battere il portiere belga. Ci prova anche Benzema con un destro a giro da fuori che Donnarumma blocca. Al 34' Mbappé trova il gol del vantaggio ma l'arbitro ferma tutto per la posizione irregolare di Nuno Mendes, autore dell'assist. Dopo 4 minuti però Mbappé, stavolta su lancio di Neymar, batte ancora Courtois e stavolta il gol è regolare. Il primo tempo si chiude con il Psg in vantaggio. La ripresa segue lo stesso copione dei primi 45 minuti, con ritmi altissimi e tante emozioni. Al 54' Mbappé segna ancora ma l'arbitro ferma di nuovo il gioco, ancora per fuorigioco stavolta dello stesso attaccante francese. Poi al 62' la gara prende una svolta dopo l'errore clamoroso di Donnarumma che su pressing di Benzema perde palla, Vinicius recupera e serve proprio l'attaccante francese per il gol del pareggio. Il portiere ex Milan non ci sta e si lamenta per il contatto con Benzema venendo così ammonito per proteste. Dopo la rete del pareggio inizia l'assedio del Real Madrid che durerà fino al 90'. Al 64' ancora Benzema, di testa, sfiora la porta. Al 77' arriva anche il gol del raddoppio dopo un lancio incredibile di Modric per Vinicius che arriva sul pallone, lo serve ancora al centrocampista croato che trova Benzema che batte ancora Donnarumma. Il risultato è momentaneamente sul 2-2, contando l'1-0 dell'andata, ma cambia ancora già dopo due minuti. Al 78' Marquinhos prova a fermare Vinicius ma serve involontariamente ancora Benzema che trova la tripletta personale e porta il Real Madrid sul 3-1. Clamoroso crollo del Psg che subisce tre reti in 17 minuti dopo molteplici errori in difesa. I parigini si innervosiscono con Kimpembe che viene ammonito dopo aver lanciato il pallone contro Vinicius a gioco fermo. L'unica reazione della squadra di Pochettino arriva al 91' con la punizione di Messi che sfiora la traversa. Ancelotti avanza ai quarti grazie ad uno scatenato Benzema. Clamoroso flop del Psg, eliminato agli ottavi.

Real Madrid-Psg, tabellino e statistiche