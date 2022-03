Real, Ancelotti raggiante: "Magia al Bernabeu, notte indimenticabile"

MADRID (Spagna) - La mattina dopo è ancora più esaltante per Carlo Ancelotti, che si gode il passaggio ai quarti di finale di Champions League del Real Madrid. Il successo in rimonta di ieri sera sul Psg, 3-1 grazie a una tripletta lampo di Benzema, ritorna in mente al tecnico emiliano: "L'orgoglio di questi giocatori e la magia del Bernabéu si sono uniti per regalarci una notte indimenticabile. Grazie a tutti e forza Real", scrive Ancelotti su Twitter, incendiando di gioia il popolo dei Blancos sul web.