L'Equipe: "Al-Khelaifi e Leonardo sotto procedimento Uefa dopo Real-Psg"

PARIGI (Francia) - La dura reazione del presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, e del ds Leonardo nel post-partita della sfida del Bernabeu non è passato inosservato dalle parti di Nyon con la Uefa che ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti parigini. Il massimo organo cacisitco europeo è pronta a prendere in esame i fatti accaduti dopo il fischio finale del ritorno degli ottavi di Champions con Al-Khelaifi e Leonardo che si sarebbero diretti nello spogliatoio dell'arbitro Makkelie, protestando in modo aggressivo per la sua direzione di gara e in particolare per il mancato fischio sull'intervento di Benzema su Donnarumma in occasione dell'azione che ha portato all'1-1. Il comportamento dei due dirigenti francesi, come confermato da L'Equipe, è finito sotto la lente d'ingrandimento della commissione disciplinare che ora si baserà sui rapporti di fine gara dell'arbitro e del suo delegato. E' molto probabile, secondo il regolamento, che verranno presi in esame anche eventuali filmati e testimonianze.