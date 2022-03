Atletico Madrid, Simeone e Griezmann carichi: "Ad Old Trafford per vincere"

MANCHESTER (Inghilterra) - L'Atletico Madrid di Diego Simeone scenderà in campo martedì sera ad Old Trafford per giocarsi contro il Manchester United l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo l'1-1 del match di andata. L'allenatore dei Colchoneros Diego Simeone ha parlato così alla vigilia avvisando i Red Devils: "All'andata abbiamo fatto tutto il possibile per vincere, ma la sfida è ancora aperta. Quasi tutto quello che abbiamo fatto in partita lo abbiamo fatto bene. Forse qualcuno penserà che loro partono avvantaggiati, ma non è così perché non c'è più la regola dei gol in trasferta".