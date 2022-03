Diretta Manchester United-Atletico Madrid ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Alle ore 21, all'Old Trafford, il Manchester United ospita l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-1 dell'andata al Wanda Metropolitano, quando Elanga ha pareggiato il momentaneo vantaggio dei Colchoneros firmato in apertura da Joao Felix. La formazione di Simeone è reduce da cinque vittoria consecutive in Liga e vuole strappare il pass per i quarti di finale. I Red Devils di Ralf Rangnick, dopo il successo per 3-2 contro il Tottenham di Antonio Conte - tripletta super di Cristiano Ronaldo -, per accedere al prossimo turno dovranno battere gli spagnoli. Da questa edizione, infatti, i gol in trasferta non varranno più doppi. Prima di questa stagione, il 69% delle squadre che avevano pareggiato in casa l'andata di una partita nella fase a eliminazione diretta di Champions League erano state eliminate (59/85). Tuttavia, sei delle ultime 10 squadre ad aver superato il turno lo hanno fatto contro squadre inglesi.