Diretta Ajax-Benfica ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AMSTERDAM (OLANDA) - L'Ajax non vuole fermarsi per emulare lo straordinario percorso in Champions League del 2019, quando arrivò in semfinale, il Benfica invece punta a riscattare una stagione sin qui al di sotto delle aspettative. I quarti sono a un passo, questa sera alla Johan Cruijff Arena si decide tutto dopo il 2-2 dell'andata al Da Luz che lascia la sfida in bilico. Ten Hag, trascinato da un Haller straripante (11 gol in 7 partite), carica l'ambiente: "Voglio ottenere il massimo e voglio che la squadra sfoderi una prestazione importante. Penso che abbiamo buone possibilità di passare il turno". Dall'altra parte il collega Verissimo non si nasconde: "Il nostro obiettivo è vincere e andare avanti nel torneo. Ce la giochiamo alla pari".