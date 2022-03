Juve-Villarreal, la probabile formazione di Allegri: Morata con Vlahovic

De Ligt non si tocca. Bonucci: prudenza. Il difensore azzurro può farcela per domenica, ma non forzerà. Allegri non lo avrà in Champions. Dybala va verso la panchina

15 . 03 . 2022

12 Successiva TORINO - C’è una formazione di titolari che frulla nella mente serena di Massimiliano Allegri, con possibili variazioni sul tema. Però non sono previste sorprese straordinarie, a meno che fin da stamattina il tecnico della Juventus non intenda ribaltare un’intelaiatura abbastanza consolidata. E anche se rispetto alla trasferta di Marassi si registrano due probabilissimi rientri tra i convocati, la struttura è quella, non sarebbe da cambiare, anche perché i risultati del 2022 bianconero parlano da soli. La Juve ha perso solamente in Supercoppa contro l’Inter e dopo 120 minuti, il resto è tanta gioia e pochi dolori somiglianti a pareggi un po’ discussi. Ad ogni modo, ecco conferme e alternative in ballo, le une di fianco alle altre, con vista sul ritorno degli ottavi di Champions, domani sera allo Stadium. Guarda la gallery Samp-Juve, Morata e Szczesny show in campo... e sui social! 12 Successiva Champions, i migliori video

