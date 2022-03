TORINO - La missione Champions della Juventus, che domani sera allo Stadium sfiderà il Villarreal negli ottavi di ritorno (1-1 l’andata), è iniziata con un Giorgio Chiellini e un Paulo Dybala in più. Al capitano, primo a entrare in campo per la rifinitura mattutina alla Continassa, si è poi aggiunta anche la Joya. Entrambi recuperati, ma probabilmente Massimiliano Allegri li utilizzerà come carte da spendere a partita in corso.