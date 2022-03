Juve, Chiellini apre l’operazione Villarreal

TORINO - La Champions ha sempre un fascino, particolare. Anche per quel ragazzino di 37 anni di nome Giorgio Chiellini. Il capitano, al rientro in squadra dopo il lungo stop, ha talmente voglia di campo che in mattina ha bruciato tutti sul tempo durante la rifinitura pre Villarreal. Chiellini, mentre i compagni, gran parte dello staff e i ragazzi dell’Under23 aggregati in prima squadra erano negli spogliatoi, è sceso sul terreno di gioco della Continassa quando ancora era in corso l’irrigazione del prato. Un esempio per i più giovani, ma in generale per tutti. A meno di cambi di programma, Chiellini contro il Villarreal potrebbe partire dalla panchina per poi entrare nella ripresa, risultato permettendo, per provare a blindare la qualificazione.