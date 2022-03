Juve-Villarreal, Locatelli: "Dobbiamo essere affamati"

TORINO - C'è Manuel Locatelli al fianco di Max Allegri per presentare il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juve e Villarreal (1-1) all'andata in Spagna, un match fondamentale per il cammino dei bianconeri nella massima competizione europea: "Sicuramente una delle chiavi più importanti sarà l'atteggiamento che dovremo avere, dovremo scendere in campo affamati per portare a casa la vittoria". Poi ha parlato della sua posizione in campo: "In questa posizione mi trovo molto bene, riesco ad attaccare meglio gli spazi. Anche fisicamente stiamo tutti bene ed è importante. Dobbiamo continuare così. Il mister ci chiede sempre di giocare, avere un atteggiamento propositivo e occupare meglio gli spazi. Ora ci conosciamo meglio in campo ed è un valore aggiunto. Ma non abbiamo fatto ancora nulla".