Champions, Allegri su Juve-Villarreal: "Chiellini e Dybala sono a disposizione"

TORINO - "Questo è il momento decisivo. Idee chiare le ho, speriamo di indovinarle... La squadra sta bene, a marzo si decidono il campionato, la Champions, la Coppa Italia. Abbiamo 5 giorni, dopodomani ne mancano 3 per arrivare alla sosta nelle migliori condizioni". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Villarreal valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma domani alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino (visibile su Amazon Prime Video): "Non so se abbiamo la qualità per arrivare in finale, ma dobbiamo avere l’ambizione di arrivarci. Quando iniziamo la stagione dobbiamo avere il massimo degli obiettivi in testa. Poi se gli altri sono più bravi, vanno avanti loro. Non dobbiamo mai avere il rimpianto di non avere dato il massimo. Domani sarà una finale, una partita secca che giochiamo in casa, dato che non c'è più la regola del gol in trasferta".

Allegri su Dybala, Chiellini, Bernardeschi, Bonucci, Alex Sandro e Zakaria "Rientrano a disposizione Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Sono importanti perché domani potrebbero volerci 120' e i cambi diventano fondamentali. Tutti e tre non hanno i 90', ma possono diventare utili a partita in corso. Bonucci è out, ha giocato due partite in cui non era al top, ora ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere. Anche Alex Sandro ha un fastidio al soleo, mentre Zakaria spero di recuperarlo giovedì, altrimenti rientrerà dopo la sosta".

Allegri su Morata e Vlahovic "Morata gioca? Vlahovic è sicuro, poi ne giocherà uno degli altri due. Alvaro è in un ottimo momento, nei primi tempi giocava in una posizione non sua, ma si è messo a disposizione facendo anche delle buone partite. Con un centravanti sicuramente si trova meglio, può mettere in mostra le sue caratteristiche".

Allegri: "La Juve è diventata un gruppo granitico" "Mi tengo tutto, non saremmo a questo punto se non avessimo affrontato gli infortuni e i primi tre mesi difficili. Siamo diventati un gruppo granitico, per merito dei ragazzi, però non abbiamo fatto niente. Non dobbiamo andare oltre, concentriamoci sull'immediato. Facciamo un passo alla volta, non parliamo di vittoria Champions, vittoria scudetto... Serve equilibrio, niente sbalzi d'umore e rimanere coi piedi ben piantati a terra. Intanto comunque siamo qui, a giocarci l'accesso alla prossima Champions e ai quarti di quest'anno, sarà una serata adrenalinica, dovremo fare una grande partita. Io sono arrivato dopo due anni di stop, con tanti giocatori che non conoscevo. Abbiamo iniziato un percorso, facendo anche degli errori, io compreso. Ora abbiamo raggiunto equilibrio ma non basta, a marzo si arriva al momento decisivo e bisogna essere diversi da come si è fino a febbraio".

Allegri sul Villarreal "È una squadra esperta, fisica, con un allenatore molto bravo. All'andata sembravano usciti dalla partita, poi abbiamo commesso un errore e sono rientrati. Bisognerà fare una partita seria, da ottavo di Champions. Di errori se ne commettono tanti sempre, bisogna interpretare al meglio ogni spezzone con la consapevolezza dell'obiettivo in testa. Sono tutte gare delicate d'ora in avanti. Marzo è il momento del divertimento, perché da settembre a febbraio crei le basi, ora il pallone diventa più piccolo e più pesante, ma tutto diventa straordinario. Non ho preoccupazioni, la squadra ha trovato maturità, anche se dobbiamo ancora migliorare alcune cose e avere un po' più di pazienza in alcune situazioni. Poi serve grande rispetto per l'avversario, con la presunzione non si va da nessuna parte. Innanzitutto va fatta una grande prestazione, se lo facciamo il pubblico applaudirà i ragazzi. La partita tra Real e Psg insegna che bisogna avere il controllo degli imprevisti, serve serenità e capacità di reazione".