Emery: "Juve candidata per la Champions, ma il Villarreal vuole provarci"

TORINO - Non ha dubbi, Unai Emery, alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium: "C'è anche la Juventus tra le candidate a vincere la Champions League, per la loro storia e per quello che rappresentano, ma domani noi ci vogliamo provare". Il tecnico del Villarreal suona la carica nell'ambiente spagnolo e si prepara a dare battaglia alla Juve dopo l'1-1 dell'andata: "Abbiamo dimostrato di saper reagire e andremo a Torino con la voglia e la consapevolezza di poterci ritagliare un ruolo da protagonisti. Senza il vantaggio dei gol in trasferta, c'è possibilità che le gare vadano più spesso ai supplementari. Loro sono favoriti, in casa, davanti ai loro tifosi ma noi vogliamo farcela. La Juventus vince più che pareggiare, e non perde quasi mai soprattutto hanno una grande difesa. Hanno individualità che possono fare la differenza".