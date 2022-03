Atletico Madrid ai quarti, Lodi piega lo United. Ronaldo eliminato!

Calendario e risultati della Champions League

Ronaldo eliminato, Lodi fa volare l'Atletico Madrid ai quarti

Va in scena all'Old Trafford la sfida decisiva tra Manchester United e Atletico Madrid dopo il pareggio per 1-1 al Wanda Metropolitano. Rangnick punta su Elanga, Bruno Fernandes e Sancho sulla trequarti dietro a Cristiano Ronaldo, che ha recentemente ottenuto il titolo di miglior marcatore della storia dopo la tripletta al Tottenham. Simeone invece si affida alla coppia formata da Griezmann e Joao Felix. Dopo una prima fase di studio i padroni di casa si accendono al 13' con Bruno Fernandes che trova il cross basso per Elanga che anticipa con il piede Oblak ma il tiro viene comunque deviato dal portiere dell'Atletico Madrid. Reazione degli ospiti con De Paul che trova una conclusione dalla distanza che impegna De Gea. Al 26' ci prova anche Dalot dalla distanza ma il tiro dell'ex Milan viene però deviato senza problemi. Grazie al calore del pubblico di casa lo United cresce e spinge l'Atletico nella propria area attaccando senza sosta. Nel momento migliore però arriva la reazione improvvisa dei Colchoneros con Llorente che al 34' scatta in contropiede e serve Joao Felix per la rete del vantaggio. Il gol però viene annullato per posizione di fuorigioco. L'Atletico Madrid trova finalmente il gol al 42' con il tacco di Joao Felix che innesca Griezmann, cross in area per Lodi che batte De Gea di testa e sblocca la gara. Al termine dei primi 45 minuti ci prova Bruno Fernandes con un tiro potente da fuori ma Oblak risponde presente. Si chiude così il primo tempo. I Red Devils tornano in campo subito a caccia del gol del pareggio con il colpo di tacco di Bruno Fernandes ancora per Elanga che trova un diagonale con cui sfiora il palo al 46'. Al 47' invece Cristiano Ronaldo, poco coinvolto nel primo tempo, tocca quota 15.909 minuti giocati in Champions League e supera così il record di Casillias. Continua il forte pressing del Manchester United che al 60' sfiora il pareggio con il tiro al volo di Sancho su cross di Dalot. Rangnick prova a svoltare la partita con i cambi: dentro Rashford, Matic e Pogba al posto di Elanga, McTominay e Bruno Fernandes, poi dentro anche Cavani al fianco di Ronaldo. Al 77' va vicinissimo al gol Varane che stacca e trova il colpo di testa dopo un calcio di punizione ma Oblak di reazione salva la sua porta. Finale infuocato all'Old Trafford: saltano gli schemi, il Manchester United è totalmente sbilanciato in avanti mentre l'Atletico pensa solo a difendersi e innervosisce gli avversari con continue perdite di tempo. Il gol del pareggio non arriva: Simeone che vola ai quarti mentre finisce qui invece l'avventura del Manchester United e di Cristiano Ronaldo.

Manchester United-Atletico Madrid, tabellino e statistiche