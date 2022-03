Diretta Juve-Villarreal ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

TORINO - Alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (diretta esclusiva su Amazon Prime Video). I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal 3-1 del Ferraris contro la Sampdoria, quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato, vogliono conquistare il pass per i quarti dopo le due eliminazioni di fila agli ottavi contro Lione (2020) e Porto (2021). Si riparte dell'1-1 dell'andata, quando un guizzo di Vlahovic dopo 32", esordio assoluto nella competizione per l'attaccante serbo, sbloccò la gara. Nella ripresa il pareggio del Sottomarino Giallo con Dani Parejo che fissò il risultato finale in parità. La squadra di Emery, settima il Liga, ha già dimostrato di essere un'avversaria di tutto rispetto e nella fase a gironi ha eliminato l'Atalanta nella sfida da dentro o fuori del Gewiss Stadium. La Juve non ha vinto nessuna delle ultime sette gare d’andata nella fase a eliminazione diretta in Champions League (3N, 4P), venendo poi eliminata in quattro delle cinque più recenti. L’ultima volta che ha superato il turno in questa fase risale al 2018-19 contro l'Atletico Madrid.