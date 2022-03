Riaccendete lo Stadium: alla squadra di Allegri serve una notte in stile Juve-Atletico

TORINO - Certo, Cristiano Ronaldo nel pieno del suo strapotere di Fuoriclasse con la F maiuscola. Certo, assieme a lui una squadra in serata di grazia: dai soliti Bonucci e Chiellini al miglior Bernardeschi visto a Torino, da uno Spinazzola già in formato Euro 2020 a un ispiratissimo Pjanic, solo per citarne alcuni. E a orchestrare il tutto un’Allegrata di quelle da ricordare, un modulo cangiante tra 4-4-2 e 3-4-1-2, con un imperioso Emre Can difensore centrale di destra in fase offensiva e mediano in fase difensiva, che mise in crisi i meccanismi del 4-4-2 di Simeone. Sono gli ingredienti fondamentali dell’ultima notte di gloria vissuta dalla Juventus nella fase a eliminazione diretta della Champions League, quella del 12 marzo 2019, con il 3-0 firmato CR7 che permise di ribaltare il 2-0 incassato all’andata al Wanda Metropolitano. Sono gli ingredienti fondamentali, ma ne manca uno: il tifo dell’Allianz Stadium.