TORINO - "La Juve è una grande squadra ed è un club molto importante, ma ce la giocheremo": così il presidente del Villarreal, Fernando Roig, sbarcato a Torino per la sfida Champions di questa sera all'Allianz Stadium. "Ho molto paura di Vlahovic - ammette il numero uno del club spagnolo al termine del tradizionale pranzo Uefa tra i vertici delle due squadre nel centro di Torino -. Non è un problema mio, lo sarà per i miei difensori...".