Lilla-Chelsea 1-2: Pulisic e Azpilicueta mandano Tuchel ai quarti

LILLA (FRANCIA) - Il Chelsea vince anche il ritorno contro il Lilla dopo il 2-0 dell'andata e centra la qualificazione ai quarti di Champions League. Allo stadio Pierre-Mauroy finisce 2-1 per i campioni d'Europa e del mondo in carica che ribaltano l'iniziale vantaggio di Yilmaz su rigore. Nel recupero del primo tempo Pulisic punisce la difesa francese e complica i piani di rimonta, definitivamente stroncata dalla rete nella ripresa di Azpilicueta . Nonostante i problemi societari, i Blues vanno avanti e al sorteggio di Nyon (in programma venerdì 18 marzo) conosceranno il loro avversario.

Yilmaz su rigore, pari Pulisic

Non c'è Lukaku nell'attacco del Chelsea, Tuchel preferisce schierare la coppia più mobile Havertz-Pulisic. Dall'altra parte Gourvennec dà fiducia a Yilmaz insieme a David per provare la rimonta. Il Lilla alza la pressione da subito e i Blues rischiano in un paio di situazioni, Yilmaz però prima trova Thiago Silva tra lui e la porta e poi spara sopra la traversa da punizione. Dopo l'infortunio di Christensen (dentro Chalobah), arriva l'episodio che riapre la qualificazione: Massa va al Var per un fallo di mano di Jorginho in area e assegna il rigore che Yilmaz trasforma nell'1-0 al 38'. Dura poco la gioia del Lilla, Jorginho si riscatta: a pochi secondi dalla fine del recupero del primo tempo regala un assist al bacio d'esterno destro a Pulisic che in diagonale pareggia.

Azpilicueta chiude i giochi

Nella ripresa, al 63', il Lilla ha la chance del nuovo vantaggio ma il colpo di testa di Xeka si stampa sul palo, salvando Mendy. La beffa per i francesi arriva però al 71' quando il cross dalla sinistra di Mount, entrato ad inizio secondo tempo per Kovacic, trova Azpilicueta dall'altra parte che spinge col ginocchio in rete il 2-1 che sigilla la qualificazione dei Blues. Tuchel per l'ultima parte di gara regala minuti a Lukaku, che subentra per Pulisic, e risparmia energie a Jorginho, rimpiazzato da Loftus-Cheek. Il finale è ordinaria amministrazione.