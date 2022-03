Marchisio: "La Juve in Champions ha problemi di identità e giocatori"

TORINO - Claudio Marchisio non fa sconti alla "sua" Juventus, eliminata dalla Champions League dopo il pesante 3-0 incassato all'Allianz Stadium contro il Villarreal. L'ex centrocampista bianconero ha detto la sua sulla debacle dei ragazzi di Allegri, nel ruolo di commentatore di Prime Video: "Queste gare vengono sempre decise dagli episodi - le parole del 'talent' della piattaforma di Amazon - nella ripresa il ritmo della Juve è calato, sull'azione del rigore sono tutti lenti nel risalire e così per il Villarreal era facile puntare la porta. Il rigore poi era netto e ha cambiato le sorti della partita". Marchisio poi aggiunge: "Si può parlare di maledizione Champions per la Juve se perdi le finali. Se esci per tre anni di fila agli ottavi di Champions è un problema più profondo. Di identità, di gioco, di giocatori".