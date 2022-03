Juve, Allegri: "La rigiocherei così e non facciamo polemiche"

TORINO - "La rigiocherei come i ragazzi l’hanno giocata. Abbiamo avuto occasioni, poi loro si sono messi dietro e l’hanno sbloccata con un episodio. In Champions è così, accettiamo questa brutta sconfitta, ci dispiace". Comincia ad analizzare così il ko della Juve contro il Villarreal Max Allegri a Prime Video, poi aggiunge: "Non ce l’avevo con nessuno alla fine, faccio i complimenti a Emery. Lasciamo perdere, le polemiche non servono, andiamo avanti. Il calcio è anche questo, è fatto di episodi. Ci abbiamo provato, si sono messi in nove dietro la linea della palla senza nemmeno fare contropiede, volevano portarla ai supplementari e noi siamo stati ingenui".