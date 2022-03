Juve eliminata dalla Champions, Cuadrado: "Non ci sono spiegazioni"

TORINO - La Juve saluta per il terzo anno consecutivo la Champions agli ottavi di finale, cadendo contro il Villarreal per 3-0 nella gara di ritorno. Al termine della gara è Juan Cuadrado a commentare la bruciante eliminazione: "A volte il calcio è così, abbiamo fatto un buon primo tempo senza sfruttare le occasioni e quello ci ha condizionato. Peccato che è andata così, bisogna andare in avanti e lottare fino alla fine per il campionato. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto Allegri, abbiamo mosso la palla per creare gli spazi ma loro erano messi bene". Alla domanda se ci sia una maledizione Champions, dopo le altre due recenti eliminazioni, sempre agli ottavi, contro Porto e Lione, Cuadrado risponde: Il calcio è così, è difficile giocare contro queste squadre. Si va avanti, speriamo nel prossimo anno. Siamo arrabbiati, è normale, ma abbiamo ancora degli obiettivi in campionato, voltiamo subito pagina".