Evra durissimo: "Deluso dalla Juve". E si scaglia su Arthur...

TORINO - Patrice Evra ci va giù duro nel commentare l'eliminazione dalla Champions League della Juventus, che si ferma agli ottavi di finale dopo il 3-0 incassato all'Allianz Stadium contro il Villarreal: "Se sbagli quattro occasioni nette la paghi - dice l'ex terzino bianconero a Prime Video - la Juve in questo momento fa fatica quando deve recuperare. La Juve non ha cercato di vincere questa partita. Nel primo tempo sì, ma nel secondo tempo facevano cinque passaggi prima che ricevesse la palla Cuadrado. Sono veramente deluso dal volto che ha fatto vedere la Juve. Anche in campionato Max Allegri sta facendo miracoli perché non c'è qualità, soprattutto a centrocampo. Prima c'erano Marchisio, Vidal, Pirlo, Pogba. Oggi ad Arthur non ho visto fare un cambio di gioco, questo era importante oggi per fare la differenza".