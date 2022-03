Emery cinque volte fuori agli ottavi, rompe il tabu con la Juve

TORINO - Per Unai Emery il sogno quarti di finale di Champions League è finalemente realtà. Il tecnico del Villarreal, re assoluto dell'Europa League, ha abbattuto anche il muro degli ottavi della massima competizione europea vincendo per 3-0 in trasferta sul campo della Juve. Un turno spesso indigesto per l'allenatore basco, in questa fase a eliminazione diretta della competizione. Ci aveva provato infatti già sei volte, con quattro squadre diverse, senza mai riuscirci. Alla fine la soddisfazione è arrivata sulla panchina del sottomarino giallo, capace di eliminare con una netta vittoria, in trasferta, la formazione di Allegri.