Juve, Danilo: "C'è solo da chiedere scusa e lavorare"

TORINO - "C'è solo da chiedere scusa, alzare la testa e lavorare". Questa la 'ricetta' di Danilo per ripartire dopo l'amara eliminazione della Juventus agli ottavi di Champions League subita per mano del Villarreal, che si è imposto 3-0 a Torino dopo l'1-1 del primo round in Spagna. "È difficile capire adesso quello che è successo e anche dire che è una sconfitta strana quando hai perso 3-0 - ha detto il terzino dopo il match dello Stadium -. Sembra che cerchiamo degli alibi, dobbiamo migliorare. Dopo il gol siamo andati troppo avanti e loro ci hanno puniti". C'è rammarico nelle parole del difensore bianconero: "Avessimo pareggiato saremmo andato ai supplementari. In Champions le piccole cose fanno la differenza, questa sconfitta deve servire per il futuro, così da regalare qualche gioia in più il prossimo anno".