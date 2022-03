MILANO - Una sconfitta amara con ripercussioni anche in borsa quella incassata dalla Juve a Torino contro il Villarreal, costata l'eliminazione agli ottavi dalla ricca Champions League per il terzo anno di fila. Il giorno dopo il match a Piazza Affari c'è stato infatti un avvio di seduta sotto le vendite per il club bianconero presieduto da Andrea Agnelli, il cui titolo perde il 6% a 0,32 euro. Il minimo storico è stato toccato il 7 marzo scorso a quota 0,28.