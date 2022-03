Crollo Juve: le (pesanti) statistiche degli ultimi anni di Champions

TORINO - Un crollo certificato dai numeri quello della Juventus, sconfitta 3-0 dal Villarreal allo Stadium nel ritorno degli ottavi di finale (dopo l'1-1 del primo round in Spagna) e sbattuta fuori dalla Champions League. Una notte da incubo per la squadra di Massimiliano Allegri, che come i suoi predecessori Maurizio Sarri e Andrea Pirlo esce nella prima doppia sfida a eliminazione diretta.