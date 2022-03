Quarti Champions League: Chelsea-Real Madrid, Villarreal-Bayern Monaco

NYON (SVIZZERA) - L'urna di Nyon, Svizzera, ha emesso il proprio verdetto: il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dopo aver eliminato il Psg negli ottavi, ai quarti se la vedrà contro i campioni in carica del Chelsea. Una sfida al proprio passato per il tecnico di Reggiolo che ha guidato i Blues dal 2009 al 2011. Le due formazioni si sono affrontate anche nella semifinale dello scorso anno. Altra trasferta a Manchester per il Cholo Simeone che, dopo aver estromesso dalla competizione lo United agli ottavi, sfiderà il City di Pep Guardiola per strappare un pass per la semifinale in un match inedito nelle coppe europee. Il Villarreal, giustiziere della Juve nel turno appena concluso, se la vedrà contro i tedeschi del Bayern Monaco, mentre il Benfica, altra rivelazione di questo sorteggio insieme al Sottomarino Giallo (i portoghesi hanno eliminato l'Ajax agli ottavi), affronterà il Liverpool di Klopp che ha fatto fuori l'Inter agli ottavi.