Guardian: "Cambia la Champions League. Posti assegnati col ranking"

La Champions League del futuro potrebbe essere rivoluzionata. Secondo il Guardian potrebbero presto cambiare le modalità di accesso. Tutto nasce da una precisa richiesta dell'Eca che starebbe pressando l'Uefa affinchè consenta a due squadre di partecipare alla Champions grazie al loro ranking. Cioè in base al coefficiente determinato dai risultati ottenuti in Europa nelle cinque stagioni precedenti. Questo consentirebbe ai grandi club di qualificarsi al torneo anche in caso di fallimento nel proprio campionato.