Al Khelaifi e il futuro della Champions: "Cerimonia di apertura stile Superbowl"

PARIGI (Francia) - Il progetto Superlega da fermare per rendere ancora più forte la Champions Legaue: questo il pensiero del presidente del Psg Nasser Al Khelaifi che riflette sul futuro della massima competizione europea. L'attuale capo della European club association (Eca), tornato già a parlare del progetto condiviso da molti club europei, tra i quali la Juve di Andrea Agnelli, ha illustrato uno dei suoi progetti da proporre all'Uefa per modernizzare la massima competizione europea: "Il Super Bowl, e gli Stati Uniti in generale, hanno questo spirito, questa creatività e questo senso dell'intrattenimento. Questo è quello che ho suggerito: organizzare una cerimonia di apertura della Champions League e una partita inaugurale. Potrebbe non essere una buona idea, ma almeno sfidiamo lo status quo. Ogni partita dovrebbe essere un evento e un intrattenimento". Al Khelaifi ha spiegato le sue intenzioni a The Athletic e lo sguardo è rivolto agli sport statunitensi e al loro modo di intrattenere. Il qatariota vorebbe una cerimonia di apertura ad ogni edizione, per creare l'evento, sul modello utilizzato dal football americano.