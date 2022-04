Diretta Benfica-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LISBONA (PORTOGALLO) - Torna in campo la Champions League. Nell'andata dei quarti di finale, il Liverpool di Jurgen Klopp fa visita al Benfica, con calcio d'inizio previsto alle 21 all'Estadio Da Luz di Lisbona, Portogallo. I Reds sono reduci dal doppio confronto con l'Inter che li ha visti usciti vincitori nonostante il ko nel ritorno in Inghilterra (1-0 firmato Lautaro Martinez). Gli inglesi, infatti, aveva archiviato la qualificazione già all'andata battendo 2-0 la squadra di Simone Inzaghi al Meazza. Il Benfica, invece, ha estromesso dalla competizione l'Ajax agli ottavi. Al 2-2 del primo round in Portogallo, infatti, ha fatto seguito la vittoria esterna per 1-0 firmata Darwin Nunez. Dopo il match di stare, le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte il 13 aprile ad Anfield per la sfida di ritorno. Sono intanto 10 i precedenti tra Benfica e Liverpool; il club portoghese ha affrontato solo Bayern Monaco (12) e Manchester United (11) più volte in Europa, mentre la squadra inglese ha affrontato solo il Chelsea (11) più spesso nelle competizioni europee. I Reds hanno perso in ciascuna delle ultime tre trasferte contro i lusitani in competizioni europee, con l'ultima che è stata in Europa League nel 2009/10 (1-2), con Rafa Benítez.