Diretta Manchester City-Atletico Madrid ore 21: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Manchester City contro Atletico Madrid, in palio un posto nelle semifinali di Champions. Ad affrontarsi sono due modi di intendere e giocare completamente opposti: Guardiola contro Simeone: "C'è un malinteso sul modo in cui Simeone gioca. È più offensivo di quanto la gente creda", ha detto ieri Guardiola. "Pep ha la capacità di far giocare le sue star come gregari", ha risposto Simeone, che poi ha annunciato: "Non è la sfida tra me e Guardiola, ma saranno i calciatori a scendere in campo". Il tecnico del City ha ribadito: "È una gioia e un piacere essere qui. Ogni stagione arriviamo a questo punto, dico che se arriviamo qui ad aprile, maggio in lotta per i titoli, è perché abbiamo fatto davvero bene. Brutti risultati in questi momenti e sei fuori dalle competizioni".