Diretta Villarreal-Bayern ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VILLARREAL (Spagna) - Unai Emery, alla prima apparizione nei quarti di finale di Champions League, prova a scalare anche il torneo europeo più importante con il suo Villarreal, dopo aver vinto quattro Europa League in carriera. Stasera, all'Estadio de la Ceramica, arriva il Bayern Monaco. Il tecnico spagnolo, che ha riportato il "Sottomarino giallo" tra le prime otto della Champions dopo 13 anni (nel 2009 il sogno del Villarreal si fermò davanti all'Arsenal), festeggia oggi le 50 panchine nella competizione contro il giovane, ma collaudatissimo, collega tedesco Julian Nagelsmann. Il Bayern è nel suo ambiente naturale, dall'alto delle 10 qualificazioni ai quarti di Champions negli ultimi 11 anni. C'è un solo precedente tra Villarreal e bavaresi nelle coppe europee, nella fase a gironi della Champions 2011-12, quando il Bayern si impose 2-0 a settembre in Spagna e 3-1 a novembre a Monaco di Baviera. Il ritorno di quarti di finale tra le due squadre è in programma martedì prossimo, 12 aprile, all'Allianz Arena.