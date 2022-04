Real, Ancelotti rivela: "Benzema ha rischiato di non giocare"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Benzema? Quando è sceso dal pullman non aveva l'accredito. Gli ho detto che non poteva giocare perché non aveva il pass, poi fortunatamente lo abbiamo trovato grazie al massaggiatore... Karim è un grande, non c'è molto altro da dire". Lo ha dichiarato il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti a Prime Video dopo il successo dei blancos sul campo del Chelsea nell'andata dei quarti di Champions con la tripletta di Benzema. L'allenatore italiano del Real ha poi dichiarato: "Abbiamo giocato una grande partita ma è solo il primo round. Abbiamo un vantaggio ma non dobbiamo eccedere in fiducia. Dobbiamo rispettare il Chelsea, sono i campioni uscenti della competizione".