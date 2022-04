Rio Ferdinand esalta Benzema: "Merita il Pallone d'Oro"

È un Karim Benzema da impazzire. L'attaccante francese del Real Madrid sta vivendo un periodo straordinario e dopo il tris rifilato al Psg negli ottavi di finale di Champions League che è costato l'eliminazione ai francesi, è stato l'assoluto mattatore anche nei quarti contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il bomber di origine algerina, infatti, ha messo a segno un'altra tripletta con la quale ha permesso alla squadra di Ancelotti di aggiudicarsi la gara d'andata e conquistare una buona fetta di qualificazione per la semifinale. A Londra, infatti, Benzema è sembrato ancora una volta inarrestabile: doppietta di testa nella prima frazione e tris di destro a inizio ripresa sfruttando una clamorosa indecisione della retroguardia dei Blues. Karim diventa così il primo francese a siglare più di dieci gol in una singola edizione della Champions league e 4° in assoluto a segnare due triplette consecutive (primo transalpino). Benzema però è anche il più vecchio a realizzare un hat-trick.