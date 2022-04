Capello: "Villarreal col Bayern come contro la Juve, macchina perfetta e intelligente"

MILANO - "Quella della Juventus resta una sconfitta che poteva essere evitata, però questa sera questa squadra ha dimostrato di saper stare in campo, di saper preparare le gare in maniera perfetta. Emery è intelligente, non per niente ha vinto tanto a livello internazionale". Intervenuto negli studi televisivi di Sky Sport al termine del successo di misura ottenuto tra le mura amiche contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League, l'ex tecnico di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus Fabio Capello ha offerto la propria disamina sul Villarreal che, negli ottavi, aveva eliminato dalla competizione proprio i bianconeri di Max Allegri: "È una lezione per chiunque: se pensi di giocare tutte le partite alla stessa maniera e pensi di vincere sempre, magari trovi quello più preparato. La Juve dirà: allora non erano così scarsi. Si può fare un paragone con l'Atalanta: in Europa tutti la temevano e la rispettavano. Forse noi rispettiamo poco il Villarreal, non gli diamo molto credito e invece è difficile giocarci contro".