Bayern-Villarreal, Emery: "Più difficile che con la Juve. Loro favoriti"

MILANO - "Dobbiamo mostrare al Bayern un enorme rispetto. Sarà molto difficile e dobbiamo sapere come rispondere". Così Unai Emery, allenatore del Villarreal, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. "Sappiamo che sono abituati a segnare tanti gol in casa e per loro è normale. Hanno anche rispetto per noi, ma sanno che se danno il meglio di sé sono i favoriti per la vittoria. Si sentiranno forti e ottimisti giocando in casa", ha aggiunto il tecnico spagnolo.