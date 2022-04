Liverpool, Klopp: "La mia squadra più forte, attenti al Benfica"

LIVERPOOL - "Da quando sono qui abbiamo sempre avuto grandi squadre e le amo tutte, ma la rosa di quest'anno è più ampia , di alta qualità ed è la prima volta, da quando sono qui, che sono tutti in forma, i ragazzi sono anche più esperti , ci conosciamo meglio, sì è il mio Liverpool più forte". Jurgen Klopp , alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Benfica , coccola i suoi Reds e mette in mostra tutto il suo entusiasmo per una squadra, la sua, che è in corsa su tutti i fronti, che in Premier ha rimontato il Manchester City fino a portarsi a -1 e che proprio contro i Citizens domenica ha giocato una grande gara pareggiando 2-2 in trasferta.

"Vogliamo comandare il gioco"

Il prossimo avversario, come detto, è il Benfica battuto a Lisbona con un incoraggiante 3-1 nel match d'andata. Klopp, però, ha abbastanza esperienza per sapere che non basta se non si approccia la gara con la giusta determinazione. "E' un risultato che è sicuramente una buona base, ma se ne dovessero segnare uno la partita cambierebbe e lo abbiamo visto contro l'Inter - dice in conferenza stampa il tecnico degli inglesi -. In Portogallo abbiamo controllato il gioco, ma quando il Benfica ha segnato le cose sono un po' cambiate. Dobbiamo far sentire subito agli avversari che vogliamo comandare il gioco".