Simeone non ci sta: "L'Atletico gioca come vuole, merita rispetto"

MADRID (SPAGNA) - "Da quando ho iniziato ad allenare nel 2005, se non sbaglio non ho mai criticato un mio collega. Mai. Credo ci siano diversi modi di giocare per ottenere quello che vuoi da ogni partita, io ne scelgo uno. E tra colleghi ci vuole rispetto. Sempre, sempre, sempre". Così Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, in merito alle critiche che gli sono state rivolte per l'atteggiamento tattico ultradifensivista assunto dalla sua squadra nella gara di andata