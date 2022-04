Manchester City, Guardiola: "Atletico Madrid in casa si trasforma"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha presentato il ritorno dei quarti di finale contro l'Atletico Madrid in Spagna , dopo l'1-0 firmato da De Bruyne all'andata all'Etihad: "L'intenzione è quella di vincere la partita. La gara sarà diversa dall'andata perché l'Atletico Madrid gioca in casa e crea slancio con il proprio gioco, la passione dei loro fan e la storia che si porta dietro. Ci saranno momenti in cui saranno aggressivi e creeranno problemi, ma noi dobbiamo fare il nostro gioco come abbiamo fatto in questi anni. Il messaggio non sarà diverso da quello che abbiamo sempre fatto".

Guardiola verso l'Atletico Madrid

Il manager degli inglesi ha rivelato che il portoghese Ruben Dias viaggerà con la squadra a Madrid dopo le ultime sei settimane out per infortunio. Ci sarà anche lui quindi per un match che si preannuncia molto complicato: "Tutte le cose che abbiamo preparato dobbiamo metterle in campo nel miglior modo possibile. Mi fido molto dei giocatori. So come funziona, questo mondo. Le cose cambiano su e giù, positive e negative. Ma andiamo lì per vincere la partita. Questo è quello che dobbiamo fare". In riferimento a Ederson e alla sua reazione di ghiaccio contro il Liverpool dopo il controllo sbagliato sulla linea: "È matto, a volte penso che non provi niente, è sempre emotivamente stabile e come portiere poi è fantastico. Mancava un nulla e prendeva gol, ma lui non sente la pressione. È sicuro e calmo".